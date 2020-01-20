Кремль прокомментировал изменение Конституции

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию страны будут оформлены в виде закона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей»,— уточнил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что глава государства посчитал важным узнать мнение граждан об изменениях. «Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что изменения не коснутся основополагающий статей Конституции и «не имеют к ним отношения». При этом ранее СМИ сообщили, что голосование за поправки к основному закону страны может пройти в конце апреля.

Путин озвучил предложения по изменению Конституции 15 января, во время оглашения послания Федеральному собранию. Всего поправки могут внести в 14 статей основного закона, однако для каждого изменения потребуется работа специальной комиссии.