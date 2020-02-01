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Томичи пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автобус ПАЗ в Томске столкнулся с трамваем, в результате чего в больницу в субботу были доставлены пассажиры автобуса — трое несовершеннолетних детей и женщина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«В Томске произошло столкновение автобуса ПАЗ 32054 и трамвая. По предварительным данным, мужчина-водитель автобуса ПАЗ, 1956 года рождения, не предоставил преимущество в движении трамваю, под управлением женщины-водителя 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

В момент происшествия в салоне маршрутного автобуса находились десять человек, а в салоне трамвая — четыре человека. В результате происшествия в медицинские учреждения доставлены четыре человека.

Травмы получили женщина-пассажир маршрутного автобуса, 1981 года рождения, а также трое несовершеннолетних детей, находящихся в автобусе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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