Изобретен акустический крючок для лечения опухолей

Ученые Томского политехнического и Томского государственного университетов создали акустический крючок, который в дальнейшем поможет в лечении опухолей и воспалений, сообщает пресс-служба ТПУ.
«В перспективе такие искривленные пучки, в том числе и фотонные,
и акустические, могут быть использованы для адресной доставки действующих
веществ, например, к опухолям, или очагам воспаления. А также для селекции
"здоровых" и "больных" клеток в потоке. Как раз за счет их
способности манипулировать частицами», — рассказал Sibnet.ru старший
научный сотрудник отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.
По словам Минина, пока открытие послужит областью изучения для
других исследователей и специалистов. Внедрение ее результатов на практике возможно
при наличии интереса со стороны того же медицинского сообщества, а также соответствующего
финансирования.
«В перспективе такие искривленные пучки, в том числе и фотонные,
и акустические, могут быть использованы для адресной доставки действующих
веществ, например, к опухолям, или очагам воспаления. А также для селекции
"здоровых" и "больных" клеток в потоке. Как раз за счет их
способности манипулировать частицами», — рассказал Sibnet.ru старший
научный сотрудник отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.
По словам Минина, пока открытие послужит областью изучения для
других исследователей и специалистов. Внедрение ее результатов на практике возможно
при наличии интереса со стороны того же медицинского сообщества, а также соответствующего
финансирования.