Изобретен акустический крючок для лечения опухолей

Ученые Томского политехнического и Томского государственного университетов создали акустический крючок, который в дальнейшем поможет в лечении опухолей и воспалений, сообщает пресс-служба ТПУ.

«В перспективе такие искривленные пучки, в том числе и фотонные, и акустические, могут быть использованы для адресной доставки действующих веществ, например, к опухолям, или очагам воспаления. А также для селекции "здоровых" и "больных" клеток в потоке. Как раз за счет их способности манипулировать частицами», — рассказал Sibnet.ru старший научный сотрудник отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

По словам Минина, пока открытие послужит областью изучения для других исследователей и специалистов. Внедрение ее результатов на практике возможно при наличии интереса со стороны того же медицинского сообщества, а также соответствующего финансирования.