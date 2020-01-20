Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров

Автономера с «красивым» сочетанием букв и цифр будут продавать через портал госуслуг, система заработает с 1 января 2021 года — поправки в федеральный закон опубликованы на официальном портале правовой информации.

Граждане смогут зарезервировать государственный номер с понравившейся комбинацией букв и цифр. Конкретные сочетания пропишут в Налоговом кодексе, в нем же определят размер повышенной пошлины.

Вторым способом покупки «красивого» номера станет аукцион. Регулировать его проведение будут регионы, они смогут повышать или понижать стартовую цену на номер. Торги будут длиться 30 дней, одно физическое лицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.