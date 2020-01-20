Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле

Исследователи создали самый быстро вращающийся искусственный объект во Вселенной, который предназначен для измерения силы трения, создаваемой квантовыми флуктуациями.

Объект представляет собой парящую в вакууме частицу диоксида кремния диаметром 150 нанометров, она способна вращаться со скоростью 300 миллиардов оборотов в минуту, пишет издание Science Alert.

Вращение частицы осуществляется с помощью специального лазера мощностью 500 милливатт. Таким образом, ученые удалось побить прошлый рекорд, который составлял всего лишь одну пятую этой скорости.

Отмечается, что эксперимент представлял собой модифицированную версию опыта Кавендиша, с помощью которого в конце XVIII века удалось измерить значение гравитационной постоянной. Вращение частицы делает ее чувствительной к квантовым колебаниям.