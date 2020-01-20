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Ученый пострадал во время эксперимента в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bogdanov-62 / CC BY-SA 4.0

Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН пострадал на рабочем месте и попал в больницу, причину выясняют правоохранительные органы, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

«Про взрыв нет данных. Сотрудник поступал с травмой глаз, в глазном отделении больницы находится. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», — сказал собеседник.

Связаться с сотрудниками института на момент публикации не удалось. Неназванный читатель сообщил «Тайге. Инфо», мужчина был ранен во время эксперимента на самодельном оборудовании.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН — единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов. Установки непрерывно совершенствуются для повышения информативности эксперимента, сообщается на сайте организации. 


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Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.