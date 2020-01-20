Ученый пострадал во время эксперимента в Новосибирске

Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН пострадал на рабочем месте и попал в больницу, причину выясняют правоохранительные органы, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

«Про взрыв нет данных. Сотрудник поступал с травмой глаз, в глазном отделении больницы находится. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», — сказал собеседник.

Связаться с сотрудниками института на момент публикации не удалось. Неназванный читатель сообщил «Тайге. Инфо», мужчина был ранен во время эксперимента на самодельном оборудовании.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН — единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов. Установки непрерывно совершенствуются для повышения информативности эксперимента, сообщается на сайте организации.