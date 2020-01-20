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Бетельгейзе подала сигнал бедствия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ALMA / CC BY 4.0

Международная группа астрономов зафиксировала гравитационные волны от звезды Бетельгейзе, которые могут быть связаны с будущим взрывом космического объекта.

Зарегистрированные гравитационные волны относятся к типу взрывных, которые возникают при появлении сверхновой. При этом Бетельгейзе считается устойчивой звездой, расчеты показывают, что они не должна взорваться в ближайшие сто тысяч лет.

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Существует возможность, что гравитационные волны, пришедшие со стороны звезды, на самом деле связаны не с ней, а с другим объектом, который находится гораздо дальше, пишет Science Alert. Специалисты также полагают, что сигнал может оказаться ложным.

Полученные данные имеют и другие странности — например, исследователями не были зафиксированы нейтрино, которые указывают на огромные выбросы энергии. Поэтому источник гравитационных волн может быть совершенно иным.

Бетельгейзе — красный сверхгигант, который должен превратиться в сверхновую примерно через сто тысяч лет. После этого умирающую звезду будет видно невооруженным глазом с Земли даже днем.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.