Бетельгейзе подала сигнал бедствия

Международная группа астрономов зафиксировала гравитационные волны от звезды Бетельгейзе, которые могут быть связаны с будущим взрывом космического объекта.

Зарегистрированные гравитационные волны относятся к типу взрывных, которые возникают при появлении сверхновой. При этом Бетельгейзе считается устойчивой звездой, расчеты показывают, что они не должна взорваться в ближайшие сто тысяч лет.



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Существует возможность, что гравитационные волны, пришедшие со стороны звезды, на самом деле связаны не с ней, а с другим объектом, который находится гораздо дальше, пишет Science Alert. Специалисты также полагают, что сигнал может оказаться ложным.

Полученные данные имеют и другие странности — например, исследователями не были зафиксированы нейтрино, которые указывают на огромные выбросы энергии. Поэтому источник гравитационных волн может быть совершенно иным.

Бетельгейзе — красный сверхгигант, который должен превратиться в сверхновую примерно через сто тысяч лет. После этого умирающую звезду будет видно невооруженным глазом с Земли даже днем.