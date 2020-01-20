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Кремль наметил дату всероссийского голосования по Конституции

Источник:
РБК
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Фото: Крылов Иван / CC BY-SA 4.0

Кремль предварительно наметил дату проведения всероссийского голосования. Оно пройдет после принятия поправок Государственной Думой и Советом Федерации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Есть также второй вариант — 26 апреля. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

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Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов.

В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет приниматься по результатам голосования граждан. Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Обсуждение (16)
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Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.