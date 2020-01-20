Томичка бросила рожденного в подъезде ребенка

Женщина в Томске родила ребенка в подъезде многоэтажного дома и скрылась, соседи обнаружили и спасли малыша, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ребенок был рожден прямо в подъезде. «Соседи увидели ребенка на лестничной клетке, забрали, вызвали скорую и полицию», — рассказала Sibnet.ru специалист ведомства Наталья Новикова.

После осмотра новорожденной девочки, врачи сделали вывод, что ее здоровью ничего не угрожает. За время, которое она находилась в подъезде, малышка получила легкое переохлаждение.

Сейчас девочка весом 2720 граммов и ростом 49 сантиметров находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей под наблюдением специалистов. Предположительно в медучреждении она пробудет в течение двух недель.

Сейчас историей с брошенным новорожденным ребенком занимается СУ СК РФ по Томской области. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).