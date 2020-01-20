Томичка бросила рожденного в подъезде ребенка

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Женщина в Томске родила ребенка в подъезде многоэтажного дома и скрылась, соседи обнаружили и спасли малыша, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.
Ребенок был рожден прямо в подъезде. «Соседи увидели ребенка
на лестничной клетке, забрали, вызвали скорую и полицию», — рассказала Sibnet.ru специалист
ведомства Наталья Новикова.
После осмотра новорожденной девочки, врачи сделали вывод,
что ее здоровью ничего не угрожает. За время, которое она находилась в
подъезде, малышка получила легкое переохлаждение.
Сейчас девочка весом 2720 граммов и ростом 49 сантиметров
находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей
под наблюдением специалистов. Предположительно в медучреждении она пробудет в
течение двух недель.Сейчас историей с брошенным новорожденным ребенком занимается СУ СК РФ по Томской области. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство
матерью новорожденного ребенка).
Ребенок был рожден прямо в подъезде. «Соседи увидели ребенка
на лестничной клетке, забрали, вызвали скорую и полицию», — рассказала Sibnet.ru специалист
ведомства Наталья Новикова.
После осмотра новорожденной девочки, врачи сделали вывод,
что ее здоровью ничего не угрожает. За время, которое она находилась в
подъезде, малышка получила легкое переохлаждение.
Сейчас девочка весом 2720 граммов и ростом 49 сантиметров
находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей
под наблюдением специалистов. Предположительно в медучреждении она пробудет в
течение двух недель.