Морозы установятся в Восточной Сибири

Морозы до -40 градусов установятся на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Потепления в ближайшие дни не ожидается, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник без осадков, в среду и четверг слабый снег. Температура ночью -28… -33, при прояснении -36… -41 градус. Днем -16… -21, при облачности -23… -28, по южным районам -11… -16 градусов.

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По Бурятии со вторника местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -24… -29, местами -34… -39, по южным районам и по Прибайкалью -18… -23 градуса. Днем -15… -20, местами -22… -27 градусов.

В среду и четверг в Бурятии также небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -27… -32, местами -37… -42, по Прибайкалью -18… -23 градуса. Днем -18… -23, местами -11… -16 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -22… -27, при прояснении -32… -37, при прояснении -34… -39, на севере Катангского района -41… -46 градусов. Днем -13… -18, в пониженных формах рельефа -23… -28, местами -7… -12, сообщили иркутские синоптики.