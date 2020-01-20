Снегопады вернутся в Новосибирск

Снегопады и легкий мороз придут в Новосибирск в середине недели после кратковременных холодов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Во вторник ночью температура воздуха составит 21-26 градусов мороза. Затем начнется ослабление мороза. Температура будет повышаться. Во вторник днем ожидается 6-11 градусов мороза. К четвергу потеплеет до 9-14 градусов мороза ночью, 2-7 градусов мороза днем», —отметил Ягудин.

По его словам, с потеплением в Новосибирск придут снегопады с порывистым ветром. Вся последняя декада января ожидается по температуре выше нормы на 3-5 градусов.