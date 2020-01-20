Маткапитал за первенца начнут начислять весной

Госдума и Совет Федерации собираются экстренно принять поправки о материнском капитале на первенца, вероятно, его начнут оформлять в марте или апреле, сообщила член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Глава России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил выдавать материнский капитал на первого ребенка, его размер составит 466 тысяч рублей, а также увеличить выплату при рождении второго на 150 тысяч рублей. Семьям с низкими доходами — выплачивать пособие на детей с трех до семи лет.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — цитируют «Известия» Бессараб.

Изменения нужно будет внести в Бюджетный кодекс, законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».