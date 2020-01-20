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Маткапитал за первенца начнут начислять весной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Госдума и Совет Федерации собираются экстренно принять поправки о материнском капитале на первенца, вероятно, его начнут оформлять в марте или апреле, сообщила член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Глава России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил выдавать материнский капитал на первого ребенка, его размер составит 466 тысяч рублей, а также увеличить выплату при рождении второго на 150 тысяч рублей. Семьям с низкими доходами — выплачивать пособие на детей с трех до семи лет.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — цитируют «Известия» Бессараб.

Изменения нужно будет внести в Бюджетный кодекс, законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.