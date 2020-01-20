Красноярские археологи нашли следы древнего народа сихиртя

Археологи нашли на раскопках возможные следы древних жителей Арктики — народа сихиртя, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

Экспедиция нашла на Таймыре в бухте Макарова каркасно-земляную постройку и очень много орудий труда, в том числе из бивня мамонта. По данным радиоуглеродного анализа, это XIV век. В бухте Макарова есть древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц.

«Достаточно древний и архаичный обряд, который, видимо, ненцы переняли у прежнего населения. Населения сихиртя», — цитирует ТАСС Лысенко.

Ненцы в мифах описывают сихиртя как маленьких людей со светлыми волосами и глазами, которые живут в «сопках», пасут мамонтов и выходят на поверхность только ночью. Столь подробно описанный фольклорный образ позволяет ученым предполагать существование в Арктике народа, который был предшественником оленеводов-кочевников.

Судя по находках на Таймыре, Лысенко предположил, что, вероятно, сихиртя принадлежали к досамодийскому населению Арктики. Ученый отметил, что, возможно, сихиртя связаны с группами лопарей (современные саамы).