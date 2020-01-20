Бизнес Бурятии столкнулся с запретом на использование слова «Байкал»

Компания, чьи учредители зарегистрированы на Багамских островах, получила эксклюзивные права на использование слова «Байкал». Первый предприниматель из Бурятии уже столкнулся с запретом использовать в названии своей продукции наименование озера, сообщил депутат Госдумы Николай Будуев в видеообращении на YouTube.

Будуев предоставил выдержки из документов, согласно которым компания «Байкалси кампани» зарегистрировала исключительное права на место происхождения товара (НМПТ). Исходя из документов, называться водой природной питьевой «Байкал» глубинной может только жидкость, добытая на глубине 400 метров от поверхности и от 200 метров от дна озера.

«То есть вода, которая находится на уровне 200 метров от поверхности озера, является какой-то другой водой», — прокомментировал депутат.

Теперь производители, по словам Будуева, например, со стороны Турки в Бурятии должны будут проявить чудеса изобретательности: протянуть четыре километра трубы по дну Байкала, а потом поднять ее минимум на 200 метров от уровня дна Байкала.

Но главная проблема, добавил депутат, это исключительное право на наименование места происхождения товара. Производитель чая и варенья из Бурятии уже столкнулся с отказом регистрировать товарный знак «Лесная фабрика. С Байкала с любовью».

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«В бренд я вложил значительные средства, огромные силы... И теперь мы вынуждены будем торговать своей продукцией, опасаясь, что сегодня-завтра на нас могут подать в суд… Как такое возможно, что какие-то ребята не из нашей страны, а с Багамских островов получили эксклюзивные права на использование бренда "Байкал"», — задал вопрос директор компании «Лесная фабрика» Александр Разживин.

Депутат уверен, что Разживин — не последний предприниматель, столкнувшийся с последствиями «приватизации» названия самого глубоко озера в мире. Будуев уже направил запрос в Роспатент, в Антимонопольную службу и подготовил иск в суд, чтобы оспорить законность регистрации права за компанией с Багамских островов.