НАВЕРХ

Ученые СФУ создали «долгие» гербициды в оболочке

Источник:
Sibnet.ru
258 0
Фото: 3268zauber / CC BY-SA 3.0

Биотехнологи Сибирского федерального университета разработали полимерные гранулы с гербицидами для щадящей обработки пшеницы, препарат медленно выделяется весь сезон и уничтожает сорняки, сообщает пресс-служба вуза.

Новые формы препаратов будут выглядеть как продолговатые гранулы из смеси биодеградируемых полимеров и дешевых природных материалов (глины, древесных опилок или торфа), нагруженные действующим веществом — гербицидами, использующимися для борьбы с сорными растениями, или фунгицидами, способными уничтожать вредоносные грибы.

«Пока вызревает пшеница, успевают смениться несколько поколений сорняков — поэтому нужно, чтобы новые формы работали медленно, создавая "фоновый" эффект борьбы с вредителями. Мы полностью отошли от традиционной концепции "шоковых" выбросов больших доз пестицидов. Пролонгированные формы лучше и для зерновых растений, и для почвенных микроорганизмов, и для потребителя, который получит пищу, сделанную из чистого зерна, не накопившего за лето токсичных продуктов санитарной обработки», — рассказала доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова.

Формы делают безопасным способом из однородной массы, на 50% состоящей из биополимера, на 30% из филлеров (зола, торф, глина или опилки) и на 20% собственно из пестицидов. Гранулы изготавливаются без использования агрессивных органических растворителей — хлороформа и хлорметана.

Гранулы доказали эффективность на специальном экспериментальном огороде, где учёные выращивали пшеницу, ячмень, а также томаты и свёклу. Лабораторный эксперимент, проводившийся при помощи специально воссозданной почвенной системы (использовалась почва из угодий Красноярского края), длился 83 дня. Он показал, что пролонгированные формы, разработанные в СФУ, действительно действуют в течение всего вегетативного сезона.

Еще по теме
Изобретен акустический крючок для лечения опухолей
Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле
Красноярские археологи нашли следы древнего народа сихиртя
Раскрыто число заразившихся неизвестным вирусом в Китае
смотреть все
Красноярск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль наметил дату всероссийского голосования по Конституции
•
Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
•
Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
НОВОСТИ СИБИРИ
Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале
Сибирь 20.01.2020 17:24
Ростех выяснил причину загадочной гибели рабочих «Норникеля»
Сибирь 20.01.2020 17:23
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Сибирь 20.01.2020 17:03
Изобретен акустический крючок для лечения опухолей
Сибирь 20.01.2020 16:57
Самое популярное
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
14355
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
6512
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
5110
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
4821
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль наметил дату всероссийского голосования по Конституции
•
Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
•
Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
84
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
49
Топ комментариев

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.