Ученые СФУ создали «долгие» гербициды в оболочке

Биотехнологи Сибирского федерального университета разработали полимерные гранулы с гербицидами для щадящей обработки пшеницы, препарат медленно выделяется весь сезон и уничтожает сорняки, сообщает пресс-служба вуза.

Новые формы препаратов будут выглядеть как продолговатые гранулы из смеси биодеградируемых полимеров и дешевых природных материалов (глины, древесных опилок или торфа), нагруженные действующим веществом — гербицидами, использующимися для борьбы с сорными растениями, или фунгицидами, способными уничтожать вредоносные грибы.

«Пока вызревает пшеница, успевают смениться несколько поколений сорняков — поэтому нужно, чтобы новые формы работали медленно, создавая "фоновый" эффект борьбы с вредителями. Мы полностью отошли от традиционной концепции "шоковых" выбросов больших доз пестицидов. Пролонгированные формы лучше и для зерновых растений, и для почвенных микроорганизмов, и для потребителя, который получит пищу, сделанную из чистого зерна, не накопившего за лето токсичных продуктов санитарной обработки», — рассказала доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова.

Формы делают безопасным способом из однородной массы, на 50% состоящей из биополимера, на 30% из филлеров (зола, торф, глина или опилки) и на 20% собственно из пестицидов. Гранулы изготавливаются без использования агрессивных органических растворителей — хлороформа и хлорметана.

Гранулы доказали эффективность на специальном экспериментальном огороде, где учёные выращивали пшеницу, ячмень, а также томаты и свёклу. Лабораторный эксперимент, проводившийся при помощи специально воссозданной почвенной системы (использовалась почва из угодий Красноярского края), длился 83 дня. Он показал, что пролонгированные формы, разработанные в СФУ, действительно действуют в течение всего вегетативного сезона.