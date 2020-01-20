Пять человек сварились в кипятке в пермском хостеле

Пять человек погибли при прорыве трубы отопления в хостеле в Перми в понедельник, сообщила пресс-служба МЧС России. Еще трое постояльцев госпитализированы.

Прорыв произошел в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. Хостел находится в подвале здания.

Тела погибших обнаружили после того, как из помещения откачали горячую воду. Трое госпитализированы с ожогами.

На место трагедии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.