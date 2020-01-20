Охотники в Туве добыли в январе половину годового плана волков

Охотникам в Туве за две недели нового года удалось добыть столько же волков, сколько за весь прошлый год, сообщило правительство региона Sibnet.ru в ответ на запрос.

В регионе живут 1,6 тысячи хищников, их численность превышают необходимую для этой площади. Численность волка должна быть не более 700-800 особей. Волки нападают на людей и домашний скот.

Ущерб от нападения хищников на животных составляет около 38 миллионов рублей за прошлый год. Поэтому ежегодно необходимо изымать из популяции не менее 700 волков в течение 3-4 лет.

В 2018 и 2019 годах в Туве охотники смогли добыть за год только половину волков от годового плана — 325 из 645 особей. Всего в Туве добычей волков занимаются около 500 человек, за каждого зверя им платят 4 тысячи рублей.

Чтобы увеличить количество добытых волков бригады охотников оснащают новой техникой, например, применяются тепловизионные прицелы на оружие и беспилотные летательные аппараты. Власти планируют пригласить владельцев стай гончих, специализирующихся на добыче волков из соседней Белоруссии.

«В результате принятых мер с 1 по 14 января 2020 года на территории республики добыто 325 особей волка (при годовом плане в 645)», — говорится в сообщении.