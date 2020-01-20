Квентин Тарантино выпустит сериал

Режиссер Квентин Тарантино подготовил пять эпизодов для съемок сериала на основе фильма «Однажды в …Голливуде», на создание произведения уйдет полтора года.

Сюжет сериала «Закон о Баунти» (Bounty Law shows) будет основан на фильме «Однажды в… Голливуде», а именно о том шоу, что заключено в фильм. Главным героем будет Джейк Кэхилл, которого исполнял в Рик Далтон.

«Концепция рассказывать драматическую историю за полчаса. Вы смотрите и думаете, вау, за 22 минуты происходит невероятное количество рассказов», — сказал Квентин Тарантино в интервью изданию Deadline.

По словам режиссера, он уже написал пять получасовых эпизода, на съемки ему понадобиться около полутора лет. Руководить съемками Тарантино планирует сам.