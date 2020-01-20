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Путин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин, прибыв в Берлин на конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, пообщался на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Меркель и генсек ООН встречали гостей международной конференции в Берлине у входа в здание ведомства немецкого канцлера. Российский лидер, покинув свой автомобиль, поздоровался с коллегой из Германии, после чего его поприветствовал Гутерреш, передает РИА Новости с места событий.

«Он с тобой говорит по-русски?» — спросила немецкий канцлер у Путина, услышав его беседу с генсеком ООН. «Чуть-чуть», — ответил российский президент.

В Воскресенье в Берлине прошла конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах, помимо Путина, Меркель и Гутерреша, приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Египта, Турции и глава Еврокомиссии.

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