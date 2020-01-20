Жительнице Новосибирска стало плохо после купания в проруби

Жительнице Новосибирске понадобилась помощь медиков после купания в проруби на озере «Спартак», сообщила Sibnet.ru главный врач станции скорой медицинской помощи (ССМП) по Новосибирской области Ирина Большакова.

По данным Муниципальной аварийной службы, 61-летней женщине стало плохо в палатке после купания на озере «Спартак». Ей помогли добраться до автомобиля скорой медицинской помощи.

«Колебания давления были, с ней все в порядке. Никаких трагичных случаев во время купания не было», — сказала собеседница.

В день Крещения в семи купелях Новосибирска искупались 18,8 тысячи человек.