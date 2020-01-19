Путин и Эрдоган призвали к прекращению войны в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву России и Турции и прекратили полномасштабные военные действия.

По его словам, Москва и Анкара эффективно работают по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. В частности, по урегулированию в Сирии, ситуации с иранской ядерной программой и разрешению ливийского конфликта.

«Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву», — сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Российский лидер отметил, достигнутый результат создал предпосылки для конференции по Ливии в Берлине. Путин добавил, что Москва поддерживает инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию, так как конфликт в Ливии беспокоит всех.

«И ливийские стороны это беспокоит, и нас с вами как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства (Муаммара) Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу из Ближнего Востока, из Африки», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье пройдёт Международная конференция по урегулированию в Ливии. В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.