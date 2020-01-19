НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон испытал беспилотный «Гремлин»

Источник:
РИА Новости
234 0
Фото: © кадр из видео

Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, создаваемого в рамках программы Gremlins («Гремлины») при поддержке Пентагона.

Летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, он пробыл в небе более полутора часов, приводит РИА Новости сообщение Пентагона.

Программа «Гремлины» заключается в использовании большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, вводя в заблуждение средства ПВО противника.

Ожидается, что каждый из дронов получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе.

Еще по теме
Скоростной вертолет SB-1 на видео показал свои возможности
Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета «Аспид»
Старинное ружье нашел житель Бурятии при сносе дома
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Эрдоган призвали к прекращению войны в Ливии
•
Медведев объяснил отставку правительства
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
•
Пользователи пожаловались на масштабные сбои в WhatsApp
Подробности
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
Как это работает
•
Хронический озноб: почему люди мерзнут по-разному?
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крещение на зоне: через купель на свободу
Сибирь 19.01.2020 17:58
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
Сибирь 19.01.2020 14:13
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
Сибирь 18.01.2020 18:36
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
Сибирь 18.01.2020 15:24
Самое популярное
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
6547
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
5906
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
4857
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
4506
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Эрдоган призвали к прекращению войны в Ливии
•
Медведев объяснил отставку правительства
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
•
Пользователи пожаловались на масштабные сбои в WhatsApp
Подробности
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
Сибирь
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
•
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
•
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
82
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
45
Топ комментариев

The Ant

Скажу личное мнение.Поддержка денежкой молодые семьи, желающих завести ( или увеличить количество детей)...

The Ant

В преддверии Дня Победы накал русофобии будет только нарастать, чего удивляться-то?Программа максимум...

The Ant

Акций "МММ", "Русского дома "Селенга" и "Хопёр-Инвеста" тоже прикупи.Сами Ротшильды после твоей кончины...

mosquito__2010

Дак и так понятно. Это было еще в 14 году ясно что им капец. Откинуть себя на 30 лет назад в развитии,...

Uynachalnica

Где, собственно, о вреде этих палочек? Хотелось бы услышать.