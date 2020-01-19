Пентагон испытал беспилотный «Гремлин»

Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, создаваемого в рамках программы Gremlins («Гремлины») при поддержке Пентагона.

Летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, он пробыл в небе более полутора часов, приводит РИА Новости сообщение Пентагона.

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Программа «Гремлины» заключается в использовании большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, вводя в заблуждение средства ПВО противника.

Ожидается, что каждый из дронов получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе.