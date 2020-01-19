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Латвия пообещала обеспечить перекачку нефти в Белоруссию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.

«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия», — приводит РИА Новости слова Линкайтса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров между Минском и Москвой говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок черного золота. В частности, глава государства отмечал, что Минск изучает организацию реверсной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» из Польши, а также поставки по нефтепроводу Одесса — Броды с Украины и через порты Литвы и Латвии.

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск изучает вопрос о поставках нефти с Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

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В четверг латвийский премьер Кришьянис Кариньш в Минске после встречи с Лукашенко заявил, что правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти в Белоруссию из латвийских портов, однако это вопрос договоренности компаний.

Латвийские порты могут бороться за транзит, но говорить о рентабельных поставках нефти в Белоруссию нереально, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Сделать рентабельными поставки нефти вряд ли возможно — все равно эта нефть будет дороже российской. В этом вопросе Латвия хочет "наиграть мячи" и помочь Лукашенко в его торге с Россией, где уже практически все согласовано, кроме премии в десять долларов на тонну», — пояснил Коктыш.

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир #Россия
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