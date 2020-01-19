Скоростной вертолет SB-1 на видео показал свои возможности

Перспективный многоцелевой скоростной вертолет SB-1 Defiant, разрабатываемый консорциумом компаний Sikorsky и Boeing накануне совершил первый полет на скорости более 100 узлов (185 километров в час).

Во время нового этапа испытаний вертолет SB-1 не только разогнался быстрее 100 узлов (это одна из важнейших отметок при испытании новых скоростных винтокрылых машин), но выполнил серию поворотов с креном 30 градусов. Испытания признаны успешными, приводит портал N+1 сообщение компании.

Скоростные вертолеты представляют интерес для многих стран мира, поскольку они способны выполнять вертикальные взлет и посадку на относительно небольшие площадки, но при этом выполнять полеты на скорости, значительно большей скорости полета обычных современных вертолетов.

Разработка SB-1 ведется с 2015 года. В перспективном вертолете использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider.

Масса скоростного вертолета составляет 13,6 тонны. Он может развивать скорость до 250 узлов и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.

SB-1 в настоящее время участвует в тендере Армии США на разработку и поставку скоростных многоцелевых винтокрылых машин. Конкурентом этого вертолета на тендере является конвертоплан V-280 Valor, разработкой которого занимается компания Bell Helicopter.