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Врач рассказала о разрушающих здоровый сон привычках

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном — пользоваться гаджетами, смотреть остросюжетные фильмы, переедать и ходить в тренажерный зал.

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание «под телевизор». «Дело в том, что мигающий, и в частности синий, свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — приводит РИА Новости слова Гавриловой.

Она добавила, что перед сном не следует смотреть остросюжетные фильмы и программы, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.

Специалист напомнила, что принимать пищу перед сном также нужно с осторожностью. Она отметила, что не следует переедать, однако ложиться спать голодным тоже не стоит. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — рассказала Гаврилова. Она добавила, что не рекомендуется пить кофе или крепкий чай.

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При этом сомнолог подчеркнула, что на качество сна негативно воздействует и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. «Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за четыре-пять часов до сна», — заключила врач.

Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо человеку. По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

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zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...