Медведев объяснил отставку правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил решение об отставке правительства необходимостью обеспечить президенту возможность принимать решения без оглядки на какие-либо другие факторы, а также длительностью работы этого состава кабмина.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — приводит ТАСС слова Медведева.

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В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам». «Это тоже нужно принимать во внимание», — отметил Медведев.

«Правительство, которое я возглавлял, — а это уже второе правительство, которое я возглавлял, — в общей сложности срок деятельности двух этих правительств нашей страны составил почти восемь лет. Это огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», — сказал экс-премьер.

Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012-2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. Экс-премьер отметил, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан.