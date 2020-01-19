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Медведев объяснил отставку правительства

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил решение об отставке правительства необходимостью обеспечить президенту возможность принимать решения без оглядки на какие-либо другие факторы, а также длительностью работы этого состава кабмина.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — приводит ТАСС слова Медведева.

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В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам». «Это тоже нужно принимать во внимание», — отметил Медведев.

«Правительство, которое я возглавлял, — а это уже второе правительство, которое я возглавлял, — в общей сложности срок деятельности двух этих правительств нашей страны составил почти восемь лет. Это огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», — сказал экс-премьер.

Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012-2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. Экс-премьер отметил, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан.

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Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...