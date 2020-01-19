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Раскрыто число заразившихся неизвестным вирусом в Китае

Источник:
РБК
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Фото: Army Medicine / CC BY 2.0

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что число заразившихся может заражения неизвестным ранее коронавирусом может приближаться к 1,7 тысячи человек. Власти Китая подтвердили лишь около 60 случаев.

Вспышку вируса, провоцирующего развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 миллионов человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тысячи иностранцев, приводит РБК исследование Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже

По данным властей Китая, число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Еще три случая заражения выявили за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии. «То, что Ухань "экспортировал» эти три случая в другие страны, должно означать, что инфицированных намного больше, чем сообщалось», — заявил эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.

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По мнению профессора, «паниковать пока рано», но поводы для беспокойства есть. Он считает маловероятным, что такое количество инфицированных объясняется передачей вируса только от животных, и предлагает серьезнее отнестись к вероятности заражения от человека. Специалисты указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится пять-шесть дней.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. В Ухань для борьбы с заболеванием приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения. По данным властей, от нового коронавируса скончались два человека.

Роспотребнадзор ранее заявил, что геном нового коронавируса был расшифрован и ученые занимаются его анализом. Ведомство усилило санитарный контроль над российской границей. Меры предосторожности также ввели в Гонконге, Сингапуре и трех крупных аэропортах в США: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...