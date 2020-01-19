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Ученые предупредили о вреде рыбных и крабовых палочек

Источник:
РИА Новости
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Фото: Original uploader was Natto at ja.wikipedia / CC-BY-SA-3.0

Исследователи из Калифорнийского университета в США пришли к выводу, что рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими» являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы.

Ученые проанализировали процесс производства этих продуктов. Как выяснилось, самый большой вред окружающей экологии наносят суда-контейнеровозы, в которых доставляют выловленную рыбу на заводы, потребляя значительное количество топлива.

В целях экономии владельцы используют дешевое и некачественное горючее, которое и выделяет в атмосферу особенно большие объемы диоксида серы и других вредных веществ, приводит РИА Новости результаты исследования.

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Диоксид серы считают одним из основных загрязнителей воздуха. По данным экологов, превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, а также раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее ученые установили, что мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти. Средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.

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Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...