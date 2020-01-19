Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины, превратившейся в объект, который «все используют как хотят».

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — приводит РИА Новости слова Тимошенко.

По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют как хотят».

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«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», — заявила Тимошенко.

На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила лидер «Батькивщины».