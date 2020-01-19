НАВЕРХ

Конор Макгрегор впервые за три с лишним года одержал победу

Источник:
РБК
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Фото: Andrius Petrucenia on Flickr (Original version) UCinternational (Crop) / CC BY-SA 2.0

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне в первом раунде главного боя турнира UFC 246, прошедшего в Лас-Вегасе.

Макгрегор начал бой с быстрой атаки. Сперва он разбил сопернику нос ударом плеча, а затем провел удачный хай-кик, после чего Серроне потерял равновесие. Макгрегор обрушил на оппонента массу ударов, большинство из которых пришлись в голову. Серроне пытался подняться на ноги и продолжить бой, но Макгрегор продолжил наносить ему удары.

В итоге арбитр Херб Дин остановил поединок на 40-й секунде. Судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом. «Я вернулся», — приводит РБК слова 31-летнего ирландца, сказанные им сразу после окончания боя.

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Эта победа стала для Макгрегора 22-й в карьере при четырех поражениях. До сегодняшнего поединка ирландский боец в последний раз выходил в октагон 15 месяцев назад. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Свою предыдущую победу Макгрегор одержал в ноябре 2016 года в бою против Эдди Альвареса.

Поединок против Серроне стал для Макгрегора третьим в полусреднем весе. Ранее он был чемпионом UFC в полулегком и легком весах. За победу над Серроне ирландец получит 3 миллиона долларов.

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.

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Обсуждение (2)
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Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...