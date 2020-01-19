Конор Макгрегор впервые за три с лишним года одержал победу

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне в первом раунде главного боя турнира UFC 246, прошедшего в Лас-Вегасе.

Макгрегор начал бой с быстрой атаки. Сперва он разбил сопернику нос ударом плеча, а затем провел удачный хай-кик, после чего Серроне потерял равновесие. Макгрегор обрушил на оппонента массу ударов, большинство из которых пришлись в голову. Серроне пытался подняться на ноги и продолжить бой, но Макгрегор продолжил наносить ему удары.

В итоге арбитр Херб Дин остановил поединок на 40-й секунде. Судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом. «Я вернулся», — приводит РБК слова 31-летнего ирландца, сказанные им сразу после окончания боя.

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Эта победа стала для Макгрегора 22-й в карьере при четырех поражениях. До сегодняшнего поединка ирландский боец в последний раз выходил в октагон 15 месяцев назад. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Свою предыдущую победу Макгрегор одержал в ноябре 2016 года в бою против Эдди Альвареса.

Поединок против Серроне стал для Макгрегора третьим в полусреднем весе. Ранее он был чемпионом UFC в полулегком и легком весах. За победу над Серроне ирландец получит 3 миллиона долларов.

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.