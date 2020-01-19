Facebook оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина

Facebook выясняет, почему в соцсети имя председателя КНР Си Цзиньпина переводилось с бирманского языка на английский имя как «вонючая дыра». Соцсеть уже принесла извинения китайскому лидеру.

«Мы устранили проблему с переводом с бирманского языка на английский в Facebook и работаем над установлением причины ошибки, чтобы гарантировать, что это больше не повторится. <...> Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», — приводит РИА Новости заявление Facebook.

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Ошибочный перевод был обнаружен в ходе визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook. Имя китайского лидера заменялось на слова «вонючая дыра» (Mr. Shithole) в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский.

В местном издании Irrawaddy появился заголовок «Ужин в честь президента вонючая дыра». При этом имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через Google Переводчик.