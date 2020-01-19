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Александр Овечкин по голам в НХЛ догнал легендарного Супер Марио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Российский нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда «Питтсбурга» Марио Лемье (супер Марио).

Капитан и лидер атак «Вашингтона» Овечкин в нынешнем сезоне продолжает прорываться к званию лучшего снайпера в истории НХЛ. После матча против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Великий ворвался в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ.

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Совсем недавно Овечкин догнал и опередил финна Теему Селянне, который признался, что верит в то, что именно россиянину удастся сместить с трона величайшего нападающего в истории Лиги — Уэйна Гретцки. Как пишет РГ, в субботу вечером по московскому времени Овечкин сравнялся по голам с другой легендой — Марио Лемье.

Гол в ворота «Айлендерс» стал для россиянина 690-м в карьере в регулярных чемпионатах. До лидера — Гретцки, Овечкину осталось забросить 204 шайбы.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...