Медведев после отставки «успокоил» россиян

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что к отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного.

По словам Медведева в эфире «Первого канала», отставки правительства происходят во всем мире, в том числе и в России. Он признал, что в России последних лет это происходило нечасто, однако само событие является рядовым.



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«Более того, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер — кто бы ни был президентом или премьером — обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки. Это совершенно нормально», — сказал экс-премьер.

Об отставке российского правительства в полном составе было объявлено 15 января вскоре после послания президента к Федеральному собранию. В послании Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции, которые затрагивают процедуру назначения премьера.