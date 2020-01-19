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Медведев после отставки «успокоил» россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что к отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного.

По словам Медведева в эфире «Первого канала», отставки правительства происходят во всем мире, в том числе и в России. Он признал, что в России последних лет это происходило нечасто, однако само событие является рядовым.

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«Более того, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер — кто бы ни был президентом или премьером — обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки. Это совершенно нормально», — сказал экс-премьер.

Об отставке российского правительства в полном составе было объявлено 15 января вскоре после послания президента к Федеральному собранию. В послании Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции, которые затрагивают процедуру назначения премьера.

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brr7

Теперь Рамзанка Дыров под себя весь Кавказ подомнет, а в массквабаде, его "представителей" станет ещё...

ager

прогнулся путин видимо плохи дела на кавказе

Danilon

Путин - это член семьи Ельцина. Причём, часть семьи не по крови, а .... Как это сказать, чтобы не забанили...

ager

главное все гривой машут, нет представителей народа во власти

Иркут 69

А если реальная инфляция будет выше прогнозируемых цифр..?