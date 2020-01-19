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Путин отказался от «бессрочного правления»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. Об этом российский лидер сказал на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. Президент напомнил, что именно так происходила смена власти в СССР, в результате это вызвало кризис.

При этом глава государства отметил, что понимает, с чем связано это пожелание. «Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — сказал Путин.

По словам президента, в середине 1980-х годов советские лидеры оставались у власти до конца своих дней и уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. «Думаю, что лучше к такой ситуации не возвращаться», — подытожил глава государства.

Согласно действующей редакции Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет. В конце декабря Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

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brr7

Теперь Рамзанка Дыров под себя весь Кавказ подомнет, а в массквабаде, его "представителей" станет ещё...

ager

прогнулся путин видимо плохи дела на кавказе

Danilon

Путин - это член семьи Ельцина. Причём, часть семьи не по крови, а .... Как это сказать, чтобы не забанили...

ager

главное все гривой машут, нет представителей народа во власти

Иркут 69

А если реальная инфляция будет выше прогнозируемых цифр..?