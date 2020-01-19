Путин отказался от «бессрочного правления»

Президент России Владимир Путин заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. Об этом российский лидер сказал на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. Президент напомнил, что именно так происходила смена власти в СССР, в результате это вызвало кризис.

При этом глава государства отметил, что понимает, с чем связано это пожелание. «Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — сказал Путин.

По словам президента, в середине 1980-х годов советские лидеры оставались у власти до конца своих дней и уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. «Думаю, что лучше к такой ситуации не возвращаться», — подытожил глава государства.

Согласно действующей редакции Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет. В конце декабря Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

