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Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом новой книги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Gage Skidmore

Фанаты раскритиковали писателя Джорджа Мартина за неожиданный анонс, в котором он рассказал про выход книги.

«Рад сообщить, что "Пламя и кровь", которую взяли за основу "Дома драконов" (приквел "Игры престолов"), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании. В это издание войдут пять абсолютно новых иллюстраций», — написал Мартин в Twitter.

Поклонники немедленно раскритиковали писателя, так как в анонсе они ожидали увидеть дату выхода шестой книги из цикла «Песнь льда и пламени», которая называется «Ветры зимы», пишет Independent.

«Рад сообщить? Это какое-то издевательство», — написал один из фанатов. Другой разочарованный комментатор отметил, что издательства не получат ни цента до публикации «Ветров зимы».

Предполагается, что «Ветра зимы» выйдут в 2020 году, однако выход шестой книги цикла многократно переносился. Фанаты уже несколько лет сомневаются, что писателю удастся завершить свой знаменитый цикл.

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