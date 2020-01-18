Новый лидер возглавил рейтинг богатейших людей мира

Глава французской компании Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира.

Успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов, пишет Forbes. Одновременно акции Amazon подешевели на торгах в пятницу на 0,7%, в результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

Сейчас состояние 70-летнего Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса — 115,6 миллиарда. Замкнул тройку основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов.

Ранее Арно признали одним из самых удачливых миллиардеров 2019 года, ему удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира. Доходы Арно за прошлый год составили 40 миллиардов долларов.