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Ученые подсказали способ сохранить одежду при стирке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим холодной и быстрой стирки идеально подходит для большинства видов тканей и позволяет одежде дольше сохранять свой внешний вид, а также имеет целый ряд других преимуществ, выяснили британские ученые.

Исследователи из Лидского университета протестировали различные режимы обычных бытовых стиральных машин с точки зрения их воздействия на одежду, загружая в них 12 темных и восемь ярких футболок вместе с белыми тканевыми квадратами, используемыми в качестве тестовых.

В качестве моющего средства использовался стиральный порошок Ariel с биологическими добавками, а в качестве объектов исследования — подлинные партии грязного белья, предоставленными британскими потребителями, пишет журнал Dyes and Pigments.

Так, сравнивались два режима: 30-минутный цикл стирки при температуре 25 градусов и 85-минутный цикл при 40 градусах, оба с вращением 1600 оборотов в минуту. Всего было выполнено по 16 циклов стирки.

Оказалось, что при холодной и быстрой стирке в сточной воде оказалось вдвое меньше пластиковых и хлопковых микрочастиц и волокон, а также на 74% меньше красителя, чем при режиме длительной стирки в горячей воде. Результат самой стирки отличался несущественно.

«Лабораторные и реальные потребительские испытания показали, что уменьшение как продолжительности цикла стирки, так и температуры воды может значительно продлить срок службы одежды», — говорится в исследовании.

Кроме этого, режим холодной и быстрой стирки позволяет экономить воду и электроэнергию. Ученые объясняют одинаковые результаты при стирке холодной и горячей водой появлением современных моющих средств, в которых присутствуют специальные ферменты.

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