Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Новосибирской области 17 января, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зарегистрированы в 22.16 по местному времени. По данным службы, очаг сейсмического события находился рядом с поселком Усть-Чем в Искитимском районе в 55 километрах от Новосибирска.

Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 3,5, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подобные толчки считаются незначительными, ощутить их можно лишь на расстоянии в несколько километров от эпицентра.

В последний раз землетрясение фиксировали в Новосибирской области в конце октября, тогда магнитуда сейсмического события составила 4,5, толчки почувствовали жители нескольких сел Искитимского района.