Российский вратарь повторил рекордную серию в матче НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский выиграл десятый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ, повторив рекордную серию для голкиперов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде разгромила «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе «Тампа-Бэй» хет-трик оформил Энтони Чирелли, две шайбы забросил Никита Кучеров, по разу отличились канадцы Картер Вераге и Алекс Киллорн.

По итогам встречи первой звездой был признан Чирелли. Вторым в списке лучших игроков матча стал Кучеров. Третьей звездой назвали российского голкипера гостей Андрея Василевского, отразившего 30 бросков соперников из 31.

Для 25-летнего вратаря победа стала десятой подряд. По этому показателю он повторил личный рекорд, установленный в прошлом сезоне. Василевский стал четвертым голкипером в истории НХЛ с серией в десять побед в двух сезонах подряд. Ранее подобное удавалось российскому вратарю Евгению Набокову и канадцам Мартину Бродеру и Мишелю Лароку.