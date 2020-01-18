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Мировой экономике предрекли Великую депрессию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мировую экономику ожидает новый виток глобального кризиса из-за нестабильности финансового сектора и распространения неравенства, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Георгиева в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне отметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти, сообщается на сайте МВФ.

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Так, в Британии 10% богатейших жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. По словам Георгиевой, то же самое наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития.

«В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе», — уточнила Георгиева.

«Позолоченным веком» в США называли эпоху экономического и демографического бума в конце XIX века, а «ревущими двадцатыми» — десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой. После этого в США началась Великая депрессия.

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