Фильм «Маяк»: как правильно пить на краю света

Стартовавший в российский кинотеатрах «Маяк» от режиссера Роберта Эггерса официально считается фильмом ужасов. На деле это безупречная стилизация под ретро и наполненная под завязку психологизмом драма. Насколько пронзительным вышел фильм с бюджетом всего 4 миллиона долларов от автора хоррора «Ведьма»?Премьера в России: 16 января 2020 года
Страна, производство: Канада, США, кинокомпания A24, Regency Enterprises, Focus Features
Жанр: ужасы, драма
Режиссер: Роберт Эггерс
Актеры: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо
Продолжительность: 109 минут
Бюджет: 4 миллиона долларов
Возраст: 18+
Сюжет: ужасы на краю света
Сюжет фильма вращается вокруг двух героев, запертых вдвоем на изолированном от суши острове у берегов Новой Англии. Действие происходит в 1890-х годах. На остров с построенным маяков прибывает Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон), ему целый месяц предстоит работать с Томасом Уэйком (Уиллем Дефо).
Съемки: абсурдная серьезность
Роберт Паттинсон в одном из интервью журналиста на вопрос «Как бы вы описали фильм «Маяк» тремя словами?» посмеялся и ответил: «Вторая Горбатая гора». Актер признал, что тема сумасшествия для него близка, а многие его герои — люди, утратившие связь с реальностью. Сценарий «Маяка» поразил голливудскую звезду проработкой диалогов.
По словам Паттинсона, в тексте сценария «Маяка» упор идет на отточенные реплики, которыми обмениваются герои — разговорный морской диалект сменяется нереалистичной цензурной бранью, хоррор сменяется неожиданно ворвавшейся комедией. Актер признался, что ранее не встречался с подобным сочетанием серьезности и абсурда
«Маяк» задумывался как экранизация рассказа Эдгара Алана По, но режиссер переработал идею фильма в собственный сценарий. Съемки прошли на мысе Форчу, а также в ангаре Международного аэропорта Ярмут (Канада). Съемочной команде пришлось работать в непростых условиях — низкая температура воздуха, ветер, снег, дождь.
Трейлер «Маяка» сразу же акцентировал историю на героях Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона на острове, создателям удалось передать всю энергетику актеров буквально в нескольких кадрах. Зрители посчитали, что перед ними суровый фестивальный артхаус, в итоге прогнозы практически сбылись и фильм стал хитом на Каннском кинофестивале.
Отзывы: завораживающее зло
Kritikanstvo выдает «Маяку» 79% положительных мнений критиков. У IMDb высочайшие 7.8 баллов, Rotten Tomatoes хвастается 92%, «КиноПоиск» — 7.3 баллами, Metacritic показывает 83%. Полный успех, большинство критиков очень высоко оценили актерский дуэт Паттинсона и Дефо, а также работу режиссера.
Первые зрители называют ленту потрясающе энергичным камерным триллером, где операторская работа, музыка, психологизм, удачная актерская игра сошлись в одном кадре. По мнению посетителей кинотеатров, картина очень индивидуальна, масштабна, тревожна, способна найти ключик буквально к каждому.
Стоит ли смотреть
«Маяк» — идеальное кино, чтобы выпасть из повседневности на два часа. Это не просто неиссякаемый кладезь безумия двоих мужчин, ведущих странный диалог между собой, это большущий мешок, набитый всевозможными отсылками и аллюзиями — то на религию, то на прозу Говарда Лавкрафта, то на ретро-фильмы.
Необычная картина действительно напоминает фестивальную, однако подойдет для просмотра всем и каждому — кто-то насладится актерской энергетикой Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона, другой проникнется атмосферой, близкой к классическому хоррору, а третий посмеется над похмельным угаром.
Каждый зритель найдет нужный смысл. Эстеты примут черно-белую картинку, а любящие глубину смысла и подтексты найдут ответы на некоторые вопросы. По сути, «Маяк» — экскурс в глубины человеческой души, а она не без изъянов, о чем и сообщает фильм, и даже самый праведный герой может оказаться со своими грешками.
Клаустрофобия выворачивает все инстинкты и психику человека так, что он либо сходит с ума, либо рассуждает на грани гениальности и бреда. «Маяк» — крепкая сюрреалистичная лента с гнетущей атмосферой, отменным визуальным рядом, отличными актерами и щепоткой чертовщины. Идеальный фильм для того, чтобы прийти в себя после новогодних праздников.