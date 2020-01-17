Фильм «Маяк»: как правильно пить на краю света

Стартовавший в российский кинотеатрах «Маяк» от режиссера Роберта Эггерса официально считается фильмом ужасов. На деле это безупречная стилизация под ретро и наполненная под завязку психологизмом драма. Насколько пронзительным вышел фильм с бюджетом всего 4 миллиона долларов от автора хоррора «Ведьма»?

16 января 2020 года

Канада, США, кинокомпания A24, Regency Enterprises, Focus Features

ужасы, драма

Роберт Эггерс

Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо

109 минут

4 миллиона долларов

18+

Сюжет: ужасы на краю света

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Сюжет фильма вращается вокруг двух героев, запертых вдвоем на изолированном от суши острове у берегов Новой Англии. Действие происходит в 1890-х годах. На остров с построенным маяков прибывает Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон), ему целый месяц предстоит работать с Томасом Уэйком (Уиллем Дефо).

Фото: © кадр из фильма





Уэйк — раздражительный старик и смотритель маяка, с весьма странными наклонностями и привычками, который явно не собирается давать напарнику спуску. Сможет ли молодой парень продержаться взаперти в компании чудаковатого старика и моря алкоголя и получить получку, или же сойдет с ума от происходящей чертовщины?







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Съемки: абсурдная серьезность

Роберт Паттинсон в одном из интервью журналиста на вопрос «Как бы вы описали фильм «Маяк» тремя словами?» посмеялся и ответил: «Вторая Горбатая гора». Актер признал, что тема сумасшествия для него близка, а многие его герои — люди, утратившие связь с реальностью. Сценарий «Маяка» поразил голливудскую звезду проработкой диалогов.

По словам Паттинсона, в тексте сценария «Маяка» упор идет на отточенные реплики, которыми обмениваются герои — разговорный морской диалект сменяется нереалистичной цензурной бранью, хоррор сменяется неожиданно ворвавшейся комедией. Актер признался, что ранее не встречался с подобным сочетанием серьезности и абсурда

«Маяк» задумывался как экранизация рассказа Эдгара Алана По, но режиссер переработал идею фильма в собственный сценарий. Съемки прошли на мысе Форчу, а также в ангаре Международного аэропорта Ярмут (Канада). Съемочной команде пришлось работать в непростых условиях — низкая температура воздуха, ветер, снег, дождь.

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Трейлер «Маяка» сразу же акцентировал историю на героях Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона на острове, создателям удалось передать всю энергетику актеров буквально в нескольких кадрах. Зрители посчитали, что перед ними суровый фестивальный артхаус, в итоге прогнозы практически сбылись и фильм стал хитом на Каннском кинофестивале.

Отзывы: завораживающее зло

Kritikanstvo выдает «Маяку» 79% положительных мнений критиков. У IMDb высочайшие 7.8 баллов, Rotten Tomatoes хвастается 92%, «КиноПоиск» — 7.3 баллами, Metacritic показывает 83%. Полный успех, большинство критиков очень высоко оценили актерский дуэт Паттинсона и Дефо, а также работу режиссера.

Фото: © кадр из фильма





Известный критик Антон Долин написал, что создатели фильма щедро погружают зрителя в бездну безумия, скармливают ему фобии и желания своих героев, суеверия, а также их сны. По мнению Долина, это одновременно отвратительное и в тоже время завораживающее зрелище, оторваться от которого сложно.

Первые зрители называют ленту потрясающе энергичным камерным триллером, где операторская работа, музыка, психологизм, удачная актерская игра сошлись в одном кадре. По мнению посетителей кинотеатров, картина очень индивидуальна, масштабна, тревожна, способна найти ключик буквально к каждому.

Стоит ли смотреть

«Маяк» — идеальное кино, чтобы выпасть из повседневности на два часа. Это не просто неиссякаемый кладезь безумия двоих мужчин, ведущих странный диалог между собой, это большущий мешок, набитый всевозможными отсылками и аллюзиями — то на религию, то на прозу Говарда Лавкрафта, то на ретро-фильмы.

Необычная картина действительно напоминает фестивальную, однако подойдет для просмотра всем и каждому — кто-то насладится актерской энергетикой Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона, другой проникнется атмосферой, близкой к классическому хоррору, а третий посмеется над похмельным угаром.

Каждый зритель найдет нужный смысл. Эстеты примут черно-белую картинку, а любящие глубину смысла и подтексты найдут ответы на некоторые вопросы. По сути, «Маяк» — экскурс в глубины человеческой души, а она не без изъянов, о чем и сообщает фильм, и даже самый праведный герой может оказаться со своими грешками.

Фото: © кадр из фильма





Нужно просто наслаждаться процессом разговорного кино, думать, искать смыслы. Авторы ставят зрителя в такие ограниченные рамки сюжета, что он склонен сам делать выбор за героев фильма, в результате «Маяк» будто бесконечно идущий поезд в ад, который никак не может добраться до конечной станции.

Клаустрофобия выворачивает все инстинкты и психику человека так, что он либо сходит с ума, либо рассуждает на грани гениальности и бреда. «Маяк» — крепкая сюрреалистичная лента с гнетущей атмосферой, отменным визуальным рядом, отличными актерами и щепоткой чертовщины. Идеальный фильм для того, чтобы прийти в себя после новогодних праздников.