Россиянам предрекли наступление «январской весны»

Весенняя погода, характерная для начала марта, ожидается на европейской территории России в ближайшие выходные, сообщается на сайте центра «Фобос».

Аномальную погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе, отмечается в сообщении. Так, в Москве дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до двух-пяти градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди. «Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток», — уточняют синоптики.

В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до четырех градусов мороза, небольшой снег. В Черноземье ожидается солнечная погода — также до четырех градусов ниже нуля.