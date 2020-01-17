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Россиянам предрекли наступление «январской весны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Весенняя погода, характерная для начала марта, ожидается на европейской территории России в ближайшие выходные, сообщается на сайте центра «Фобос».

Аномальную погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе, отмечается в сообщении. Так, в Москве дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до двух-пяти градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди. «Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток», — уточняют синоптики.

В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до четырех градусов мороза, небольшой снег. В Черноземье ожидается солнечная погода — также до четырех градусов ниже нуля.

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Зима #Природа #Гео
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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?