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Трассы Новосибирской области закрыли из-за метели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

МЧС ввело ограничения на трассах Новосибирской области из-за метели и сильного ветра, они будут действовать для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта.

Движение автобусов прекращается на участках трасс Р-255 «Сибирь», Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт», сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД. Отмечается, что сейчас на трассах видимость ограничена расстоянием в 50 метров, идет сильная метель.

Также ограничено движение пассажирского транспорта на всей протяженности автомобильной дороге К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», К-17Р «Новосибирск—Кочки—Павлодар», ограничения будут действовать до утра 18 января.

Для реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлена мобильная группировка главного управления МЧС России по Новосибирской области в составе 100 человек и 15 единиц техники, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в области подготовили 24 пункта обогрева и питания.

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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?