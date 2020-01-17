Трассы Новосибирской области закрыли из-за метели

МЧС ввело ограничения на трассах Новосибирской области из-за метели и сильного ветра, они будут действовать для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта.

Движение автобусов прекращается на участках трасс Р-255 «Сибирь», Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт», сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД. Отмечается, что сейчас на трассах видимость ограничена расстоянием в 50 метров, идет сильная метель.

Также ограничено движение пассажирского транспорта на всей протяженности автомобильной дороге К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», К-17Р «Новосибирск—Кочки—Павлодар», ограничения будут действовать до утра 18 января.

Для реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлена мобильная группировка главного управления МЧС России по Новосибирской области в составе 100 человек и 15 единиц техники, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в области подготовили 24 пункта обогрева и питания.