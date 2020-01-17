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Запад заподозрил Путина в попытке остаться навсегда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Предложенные российским лидером Владимиром Путиным конституционные поправки позволят ему занять значимый пост и сохранить политическую власть после окончания президентства, уверены политологи.

Поправки ограничат власть его потенциального преемника после 2024 года, когда Путин по закону будет вынужден уйти в отставку, пишет The Wall Street Journal. Изменения также повысят важность Госсовета, который российский лидер уже возглавляет.

Эксперты предполагают, что в результате Путин останется «человеком номер один» в российской политике. По мнению опрошенных изданием аналитиков, Путин следует модели, которую создал известный сингапурский лидер Ли Куан Ю.

Тот медленно уходил из власти, взяв на себя роль министра-наставника к концу своей жизни, став фактически опекуном страны. Кроме этого, Путин мог использовать опыт президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который покинул свой пост, но остался главой Совета безопасности.

При этом отмечается, что российский лидер следует букве закона, тогда как авторитарные лидеры меняли законы, чтобы прямо оставаться у власти в течение неопределенного времени. В частности, Путин ушел с поста президента в 2008 году, как требовала Конституция.

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Обсуждение (5)
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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?