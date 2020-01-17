Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета «Аспид»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета «Аспид».

Оружие создается на основе российского пистолетного комплекса «Удав». Его можно будет эксплуатировать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов, говорится в сообщении разработчиков.

«Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках», — пояснил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

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Пистолет планируется создать в трех вариантах: стандартный, облегченный и серийный. Магазин стандартной модели будет вмещать 22 патрона, облегченной — 18. Все комплектации оснастят специальными накладками на рукоятку, которые позволят подгонять оружие под хватку стрелка.