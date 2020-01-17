Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных

Полицейские установили родителей новорожденной девочки в Юрге, которую ночью принесли к дверям поликлиники, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. По неофициальным данным, это многодетная семья военного, которым не нужен еще один малыш.

Сторож поликлиники в Юрге в четверг нашел возле дверей новорожденную девочку. По камерам видеонаблюдения полиция установила, что младенца принес мужчина.

Родителями ребенка оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг. Полицейские выяснили, что женщина на учете по беременности в поликлинике не состояла, родила ребенка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала.

Девочка родилась в семье многодетного военного. Пара уже воспитывает четырех детей, и мать испугалась, что не справится с еще одним ребенком, пишет издание «Сибдепо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина не успела сделать аборт, а в соцзащите ей в поддержке отказали, так как доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум, цитирует издание «Сибирь. МБХ медиа» рапорт инспектора ПДН.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание — 1 год лишения свободы.