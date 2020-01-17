Названы разряжающие батареи приложения для смартфонов

Эксперты компании по разработке антивирусов Bitdefender обнаружили 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона.

Полный список программ опубликован на сайте компании. В программах, среди которых есть как офисные утилиты, так и игры, эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. Так, в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, но затем их количество растет.

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Кроме того, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник, приводит РИА Новости сообщение Bitdefender

Как указывают специалисты, хотя данные программы относятся к «потенциально опасным», а не вредоносным, их главная функция – именно агрессивная реклама, а не то, что заявлено разработчиком.