Плохая погода привела к массовому ДТП на новосибирской трассе

Минимум девять автомобилей, в числе которых маршрутный автобус, столкнулись на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе из-за плохой видимости, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Информация о трех ДТП на коротком участке трассы в районе поселка Светлый Коченевского района поступила спасателям около полудня. Столкнулись девять машин — легковые, грузовики и автобус.

Кабину одного из грузовиков сильно смяло. Спасатели извлекли из нее двух человек. По оперативной информации один их них получил травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован в центральную районную больницу.

В маршрутный автобус, в котором находилось 22 человека, пострадавших нет. Автобус получил незначительные повреждения и самостоятельно продолжил движение по маршруту.

Движение на автодороге не перекрыто, организованно реверсивное движение до полной ликвидации происшествия, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

По информации МВД, наиболее вероятной причиной происшествия могло послужить ухудшение видимости во время неблагоприятных метеоусловий и не соблюдения скоростного режима.