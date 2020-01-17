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Плохая погода привела к массовому ДТП на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Минимум девять автомобилей, в числе которых маршрутный автобус, столкнулись на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе из-за плохой видимости, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Информация о трех ДТП на коротком участке трассы в районе поселка Светлый Коченевского района поступила спасателям около полудня. Столкнулись девять машин — легковые, грузовики и автобус.

Кабину одного из грузовиков сильно смяло. Спасатели извлекли из нее двух человек. По оперативной информации один их них получил травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован в центральную районную больницу.

В маршрутный автобус, в котором находилось 22 человека, пострадавших нет. Автобус получил незначительные повреждения и самостоятельно продолжил движение по маршруту.

Движение на автодороге не перекрыто, организованно реверсивное движение до полной ликвидации происшествия, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

По информации МВД, наиболее вероятной причиной происшествия могло послужить ухудшение видимости во время неблагоприятных метеоусловий и не соблюдения скоростного режима.

Нулевая видимость на дорогах и в Алтайском крае. Там в столкновении 15 машин погибли двое. Подробнее >>
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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

pkv84

Гайдаровский форум?! Ясно....Понятно....АналитеГи там еще те собираются,шушера беспросветная,не добили...

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...