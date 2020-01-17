Два человека погибли после ДТП с 15 авто в Алтайском крае

Массовое ДТП в Павловском районе Алтайского края с участием 15 автомобилей привело к гибели двух человек, сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления МВД.

«На данный момент известно только то, что в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии, есть несколько пострадавших с травмами средней тяжести, сообщила Sibnet.ru пресс-служба полиции, уточнив, что это только предварительные данные.

Причиной массового столкновения автомобилей стали погодные условия, а именно нулевая видимость на дороге. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.