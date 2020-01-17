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Два человека погибли после ДТП с 15 авто в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Массовое ДТП в Павловском районе Алтайского края с участием 15 автомобилей привело к гибели двух человек, сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления МВД.

«На данный момент известно только то, что в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии, есть несколько пострадавших с травмами средней тяжести, сообщила Sibnet.ru пресс-служба полиции, уточнив, что это только предварительные данные. 

Причиной массового столкновения автомобилей стали погодные условия, а именно нулевая видимость на дороге. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.

Много машин столкнулись и в Новосибирской области. Погиб один человек. Подробнее >>
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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

pkv84

Гайдаровский форум?! Ясно....Понятно....АналитеГи там еще те собираются,шушера беспросветная,не добили...

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...