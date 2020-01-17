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Премьер Украины подал в отставку после оскорбления Зеленского

Источник:
РБК
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после публикации аудиозаписи с закрытого совещания, где члены кабина нелицеприятно высказывались о президенте Владимире Зеленском.

По словам Гончарука, он пошел на этот шаг, чтобы «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту». Зеленский получил заявление Гончарука и рассмотрит его, приводит РБК сообщение офиса президента Украины.

Прошение премьера об отставке подано на фоне появившейся в интернете аудиозаписи, сделанной якобы на закрытом совещании в декабре 2019 года. На ней люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это позитивный фактор.

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Человек, чей голос похож на Гончарука, в ходе беседы заявил, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — произнес человек. Он отметил, что сам является по образованию юристом и назвал себя «полным профаном в экономике».

После того, как запись была обнародована, партия Зеленского «Слуга народа» обратилась в Службу безопасности страны с просьбой проверить, откуда она появилась и нет ли на ней признаков монтажа.

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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

user_170529

ЦитатаМогу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. вот этого только не надо! Ходите...